Jovanović (CLS): „Sledeće godine skok cena komunalnih usluga i poreza na imovinu u Beogradu“

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović ocenio je da predlog budžeta Beograda za 2026. godinu neminovno vodi u ekonomsku krizu, koja će najkasnije u aprilu rezultovati rebalansom. „Ukoliko se model upravljanja i sistem u Beogradu drastično ne promeni, očekuje nas skok cena komunalnih usluga, obustavljanje svih infrastrukturnih radova koje finansira Grad, kao i povećanje poreza na imovinu“, napisao je Jovanović u autorskom tekstu za „Radar“. On