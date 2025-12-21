Bosna od minus 25 do pobede i zlata vrednog brejka u Subotici

Košarkaši Bosne gubili su tokom prvog poluvremena od Spartaka sa 44:19, ali nisu odustajali, nastavili su da se bore, a na kraju su uspeli da stignu do velikog preokreta i zlata vrednog brejka u 11. kolu ABA lige - 93:86.

Spartak i Bosna trenutno imaju skor 5-5. Majkl Jang je postigao 22, Tores Plamer 21, Đoko Šalić 15, Petar Kovačević 12, Edin Atić 11 poena. Kod Spartaka, Džavonte Houkins je postigao 15, Igor Drobnjak 13, Stefan Momirov 12, Olivije Hanlan i Vojin Merdarević po 10 poena. Spartak je na krilima navijača odigrao fenomenalno tokom prvog poluvremena. Odbrana je bila granitna, iz odlične odbrane stigli su laki poeni iz kontri, mnogo atraktivnih poteza, poena iz otvorenih