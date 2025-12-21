Šok sezone ABA lige u Subotici: Spartak razbijao Bosnu 25 razlike, a onda se dogodilo čudo

Šok sezone ABA lige u Subotici: Spartak razbijao Bosnu 25 razlike, a onda se dogodilo čudo

Spartak je u Subotici doživeo izuzetno težak poraz od Bosne iz Sarajeva, 86:93.

U prvom delu meča, srpski tim vodio je čak 25 poena razlike i u jednom trenutku šutirao čak 80 odsto iz igre, ali nije bilo dovoljno. Drugu i treću četvrtinu izgubio je ukupnim rezultatom 32:56. Bosna je napravila podvig iako je ponovo nastupila bez Miralema Halilovića, u završnici prvog dela ostala bez lidera Edina Atića i to nisu bili jedini igrači koji su odsustvovali, ali to nije sprečilo povratnika u ABA ligu da izbori najveći trijumf ove sezone. Utakmicu
