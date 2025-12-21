Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je da vodi dijalog sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, izjavio je za Sputnjik portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Francuski predsednik Emanuel Makron je u petak izjavio da bi za evropske zemlje bilo korisno da obnove dijalog sa ruskim rukovodstvom. Peskov je dodao da eventualni kontakti lidera dve države treba da budu pokušaj međusobnog razumevanja, a ne „čitanje lekcija“. „Putin je uvek spreman da objašnjava svoje stavove, da ih svojim sagovornicima predstavi detaljno, iskreno i dosledno“, naglasio je portparol ruskog predsednika. U julu su lideri Rusije i Francuske obavili