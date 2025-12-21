Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Sputnik pre 2 sata
Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je da vodi dijalog sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, izjavio je za Sputnjik portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Francuski predsednik Emanuel Makron je u petak izjavio da bi za evropske zemlje bilo korisno da obnove dijalog sa ruskim rukovodstvom. Peskov je dodao da eventualni kontakti lidera dve države treba da budu pokušaj međusobnog razumevanja, a ne „čitanje lekcija“. „Putin je uvek spreman da objašnjava svoje stavove, da ih svojim sagovornicima predstavi detaljno, iskreno i dosledno“, naglasio je portparol ruskog predsednika. U julu su lideri Rusije i Francuske obavili
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Vesti online pre 18 minuta
Kijev: Evakuacija iz dela Sumske oblasti – Rusi odveli 50 civila; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

Kijev: Evakuacija iz dela Sumske oblasti – Rusi odveli 50 civila; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

RTS pre 34 minuta
Putin je spreman. Ipak, ovo je crvena linija

Putin je spreman. Ipak, ovo je crvena linija

B92 pre 29 minuta
Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

Politika pre 33 minuta
Svet je na ivici katastrofe? "Pokušavaju da izazovu treći svetski rat"

Svet je na ivici katastrofe? "Pokušavaju da izazovu treći svetski rat"

B92 pre 1 sat
Putinov specijalni izaslanik: Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

Putinov specijalni izaslanik: Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

Večernje novosti pre 1 sat
Uživo Zelenski na iglama: Iščekuje rezultate pregovora SAD i Rusije, Peskov: Putin je spreman...

Uživo Zelenski na iglama: Iščekuje rezultate pregovora SAD i Rusije, Peskov: Putin je spreman...

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaEmanuel MakronSputnik VFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Praznična čarolija pod budnim okom policije: Kako Evropa štiti božićne markete od terorizma

Praznična čarolija pod budnim okom policije: Kako Evropa štiti božićne markete od terorizma

Euronews pre 29 minuta
VIDEO Tramp steže obruč: Amerikanci presreli tanker s venecuelanskom naftom, objavljen snimak

VIDEO Tramp steže obruč: Amerikanci presreli tanker s venecuelanskom naftom, objavljen snimak

Nova pre 8 minuta
Pucnjava iz vozila u Južnoj Africi, ubijeno devetoro ljudi

Pucnjava iz vozila u Južnoj Africi, ubijeno devetoro ljudi

Nedeljnik pre 13 minuta
Zaharova pozvala Evropu da se urazumi - u suprotnom će ostati i bez praznika

Zaharova pozvala Evropu da se urazumi - u suprotnom će ostati i bez praznika

Sputnik pre 23 minuta
(VIDEO) Poznato čiji su tanker Amerikanci zaplenili kod Venezuele: Tramp naredio potpunu blokadu

(VIDEO) Poznato čiji su tanker Amerikanci zaplenili kod Venezuele: Tramp naredio potpunu blokadu

Danas pre 4 minuta