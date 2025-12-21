Oglasio se Kameron Pejn: Nije progovorio ni reč, a tiče se Partizana i Grobari će ostati oduševljeni

Oglasio se Kameron Pejn: Nije progovorio ni reč, a tiče se Partizana i Grobari će ostati oduševljeni

Nedavno se pojavila informacija da je Kameron Pejn dogovorio svoj transfer u ekipu Partizana, dok je sada sve to i sam potvrdio putem svog Instagram storija.

Amerikanac je bez reči to potvrdio sa samo dva "emotikona". Kameron Pejn je bio velika želja ekipe Partizana i nedavno, ali je tada odlučio da ostane u Americi zbog porodice i da sačeka ponudu iz NBA lige. Čekao je Kameron, čekao, ali nije dočekao. Kako je vreme odmicalo, shvatio je on sam da ne postoji previše opcija, pa se ipak odlučio da se preseli u Evropu i zaigra za Partizan. Crno-beli će ga platiti 950.000 evra do kraja sezone, dok se sada Kameron Pejn javio
