Zašto je Ljubljana zabranila trubače

Ljubljani i Ljubljančanima red je očito postao važniji od slobode, a svi mi dobro znamo kuda to vodi. Možda se mnogi Ljubljančani nadaju kako će Ljubljana napokon postati mali Beč u kom se po ulicama čuju samo Strauss i Händel, ali ne vjerujem da zaista žele živjeti u takvom gradu

Prije desetak godina u Ljubljanu je počela navraćati skupina bugarskih Roma, uličnih muzičara, i po centru Ljubljane svirala sve i svašta, od “Yesterday” do “Jovano, Jovanke”, dok bi zimi prebacili na “Jingle Bells” i “White Christmas”. Preko dana bi zabavljali turiste i domaće prolaznike u manjim grupama, a kada bi navečer udružili snage, flautu i gitaru nadjačali bi truba, rog i bubanj, a na repertoar se ugurao “Đurđevdan”. U približno isto vrijeme Prešernov trg