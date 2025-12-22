Kako je spreman napad u Sidneju: Bombe u teniskim loptama, sačmarice i recitovanje Kurana

BBC News pre 1 sat | Hele Livingston - Sidnej

Osumnjičeni za napad na proslavu jevrejskog praznika u Sidneju bacao je eksplozive, među kojima i bombe u teniskim lopticama koje nisu aktivirane, tokom masakra na plaži Bondi, pokazuju sudski dokumenti.

U tom napadu ubijeno je 15 ljudi, a nekoliko desetina je povređeno kada su dvojica muškaraca krenula da pucaju na proslavi Hanuke 14. decembra.

Navid Akram (24), optužen je za više krivičnih dela, među kojima su ubistva i teroristički napad.

Drugog napadača, njegovog oca Sadžida Akrama ubila je policija tokom obračuna.

Osumnjičeni za napad su ga planirali nekoliko meseci i više puta su obilazili park na plaži Bondi u poslednje dve godine zbog izviđanja terena, kaže se u policijskom dokumentu koje je objavio sud.

Otac i sin su u oktobru snimili video manifest u kojem sede ispred zastave Islamske države, prema policijskim dokumentima.

Akramovi su „pažljivo planirali ovaj teroristički napad mnogo meseci“, tvrdi policija.

Video snimci pronađeni na Navidovom telefonu pokazuju da je par motivisan „nasilnom ekstremističkom ideologijom“ povezanom sa Islamskom državom.

Među njima je i jedan video na kojem par sedi ispred zastave Islamske države i detaljno opisuje motivaciju za napad na Bondiju i osuđuje „činove 'cionista'“, tvrdi policija.

Navid takođe na video snimku recituje odlomak iz Kurana na arapskom, tvrdi policija.

Još jedan video navodno prikazuje par kako vežba rukovanje vatrenim oružjem u onome što policija smatra ruralnim Novim Južnim Velsom u oktobru.

„Optuženi i njegov otac se vide tokom celog videa kako pucaju iz sačmarica i kreću se na taktički način“, tvrdi policija.

Privremena naredba o zabrani objavljivanja dokumenata je doneta prošle nedelje kako bi se zaštitio identitet preživelih u napadu.

Naredba je opozvana u ponedeljak pošto su medijske kompanije podnele zahtev lokalnom sudu Novog Južnog Velsa, iako su imena većine preživelih redigovana.

Snimci na plaži Bondi dva dana pre napada takođe pokazuju Akramove kako voze do tog područja i vrše izviđanje, tvrdi policija.

„Optuženi i njegov otac, S. Akram, viđeni su kako izlaze iz vozila i hodaju duž pešačkog mosta, što je mesto gde su se pojavili dva dana kasnije i pucali na ljude“, napisala je policija.

Snimci na video snimcima su takođe zabeležili par kako napušta iznajmljeni smeštaj u predgrađu Sidneja, Kempsiju, nekoliko sati pre napada „noseći dugačke i glomazne predmete umotane u ćebad“, tvrdi policija.

Policija je saopštila da su u automobil stavili tri komada vatrenog oružja, improvizovane eksplozivne naprave domaće izrade, među kojima „bombu sa teniskom lopticom“ i dve zastave Islamske države.

Kasnije su se odvezli do Bondija gde su parkirali i postavili zastave na unutrašnju stranu prednjeg i zadnjeg prozora, tvrdi policija.

Pošto su izvadili vatreno oružje i bombe domaće proizvodnje iz automobila, krenuli su prema pešačkom mostu odakle su krenuli u napad, navodi policija.

Tri ručno pravljene bombe i ona sa teniskom lopticom bačene su dok su se približavali mostu, navodi policija, ali nisu eksplodirale.

Peta eksplozivna naprava je kasnije pronađena u njihovom vozilu, saopštila je policija.

Navid Akram, koga je policija upucala u stomak i teško povredila, nije se pojavio na sudu 22. decembra.

(BBC News, 12.22.2025)