Odbornici u Skupštini Beograda danas o gradskom budžetu za 2026. godinu

Beta pre 35 minuta

Odbornici u Skupštini Beograda danas o gradskom budžetu Sednica Skupštine grada Beograda počinje danas u 10 časova, a na dnevnom redu biće, između ostalog, i predlog gradskog budžeta za 2026. godinu.

Odbornici će razmatrati i paket finansijskih odluka, među kojima su Predlog odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina.

Na dnevnom redu su i Predlog programa uređenja i dodele građevinskog zemljišta za narednu godinu i rešenja za davanje saglasnosti na programe poslovanja brojnih javnih i javnih komunalnih preduzeća.

Među tačkama dnevnog reda je i Predlog plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade druge linije metro sistema (druga etapa), predlozi planova detaljne regulacije za delove opština Palilula, Novi Beograd, Savski venac, Rakovica i Zvezdara, kao i nekoliko izmena i odluka o izradi budućih planova regulacija.

Sednica počinje u 10 časova, a opozicione odborničke grupe su najavile obraćanje medijima uoči njenog početka.

(Beta, 22.12.2025)

