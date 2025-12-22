Evo ko su brat i sestra Jovane Jeremić! Predrag je stariji 15 godina, a Milica je lepa plavuša: "Dobila je stan od roditelja, a ja ništa"

Jovana je javno pričala o različitom tretmanu koji su dobijali ona i njena sestra od strane roditelja.

Brat Predrag je stekao posebnu ulogu u njenom životu, pruživši joj podršku posle razvoda. Voditeljka Jovana Jeremić ima brata i sestru. Ona se sada na svom profilu na Instagramu snimala sa sestrom Milicom kako u zanosnim pozama igraju, dok je rođenog brata Predraga predstavila javnosti jednom prilikom. Naime Jovana i njena sestra pozirale su zavodljivo, smejale se, snimale i dobro provodile. Milica je lepa plavuša, a voditeljka je ovako pričala o njoj: - Sestra je