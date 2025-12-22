Prva reakcija Kremlja na ubistvo ključnog generala: Putinov čovek izustio samo tri reči

Blic pre 3 sata
Prva reakcija Kremlja na ubistvo ključnog generala: Putinov čovek izustio samo tri reči

Sarvarov je bio načelnik Odeljenja za operativnu obuku u Generalštabu ruske vojske Postoje sumnje da bi ukrajinske obaveštajne službe mogle biti umešane Smrt generala Fanila Sarvarova u Moskvi je užasno, stravično ubistvo, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je istakao da će ruske bezbednosne službe učiniti ono što moraju u okviru istrage za ubistvo Sarvarova, prenosi agencija RIA Novosti. Prema podacima ruskog istražnog komiteta, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije Sarvarov teško je povređen kada je eksplodirala naprava postavljena ispod njegovog automobila ranije danas u Moskvi. On je na putu do bolnice podlegao povredama. Ruske vlasti pokrenule su istragu po optužbama za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tru Putinova generala brutalno likvidirana za godinu dana Smaknuti po skoro istom scenariju, a momenat za poslednje ubistvo je…

Tru Putinova generala brutalno likvidirana za godinu dana Smaknuti po skoro istom scenariju, a momenat za poslednje ubistvo je pažljivo odabran (foto)

Kurir pre 33 minuta
Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Novi magazin pre 1 sat
Niz atentata na ruske generale: Različite teorije o motivima ubistva Sarvarova

Niz atentata na ruske generale: Različite teorije o motivima ubistva Sarvarova

Mondo pre 33 minuta
Brutalna likvidacija generala otkrila novu slabost Rusije: Da li vreme ubistva šalje jasnu poruku Putinu?

Brutalna likvidacija generala otkrila novu slabost Rusije: Da li vreme ubistva šalje jasnu poruku Putinu?

Telegraf pre 1 sat
U eksploziji autobombe poginuo ruski general Fanil Sarvarov

U eksploziji autobombe poginuo ruski general Fanil Sarvarov

SEEbiz pre 2 sata
Kremlj teško doživeo gubitak generala; Peskov - "Stravično ubistvo"

Kremlj teško doživeo gubitak generala; Peskov - "Stravično ubistvo"

B92 pre 2 sata
Prva reakcija Kremlja na ubistvo ključnog generala Putinov čovek je izustio samo ove 3 reči

Prva reakcija Kremlja na ubistvo ključnog generala Putinov čovek je izustio samo ove 3 reči

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusija

Svet, najnovije vesti »

(Video) Rusi osramoćeni Partizan uništio moćne avione vredne čak 100 miliona dolara: "Ušao je u bazu, sve snimio i otišao..."…

(Video) Rusi osramoćeni Partizan uništio moćne avione vredne čak 100 miliona dolara: "Ušao je u bazu, sve snimio i otišao..."

Blic pre 8 minuta
Amerikanac uhapšen u Skoplju zbog napada na policajca i posedovanja oružja

Amerikanac uhapšen u Skoplju zbog napada na policajca i posedovanja oružja

Danas pre 18 minuta
„To bi za Orbana moglo doći prekasno“: Mađarski premijer u trci s vremenom pred izbore

„To bi za Orbana moglo doći prekasno“: Mađarski premijer u trci s vremenom pred izbore

Danas pre 1 sat
Višestruki napadi Ukrajine na mete u Rusiji i na teritorijama pod ruskom okupacijom

Višestruki napadi Ukrajine na mete u Rusiji i na teritorijama pod ruskom okupacijom

Danas pre 1 sat
Zaharova: Izjavu Kaje Kalas o Grenlandu shvatamo kao odbijanje EU da prizna Kosovo

Zaharova: Izjavu Kaje Kalas o Grenlandu shvatamo kao odbijanje EU da prizna Kosovo

Sputnik pre 8 minuta