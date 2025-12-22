Prva reakcija Kremlja na ubistvo ključnog generala: Putinov čovek izustio samo tri reči

Sarvarov je bio načelnik Odeljenja za operativnu obuku u Generalštabu ruske vojske Postoje sumnje da bi ukrajinske obaveštajne službe mogle biti umešane Smrt generala Fanila Sarvarova u Moskvi je užasno, stravično ubistvo, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je istakao da će ruske bezbednosne službe učiniti ono što moraju u okviru istrage za ubistvo Sarvarova, prenosi agencija RIA Novosti. Prema podacima ruskog istražnog komiteta, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije Sarvarov teško je povređen kada je eksplodirala naprava postavljena ispod njegovog automobila ranije danas u Moskvi. On je na putu do bolnice podlegao povredama. Ruske vlasti pokrenule su istragu po optužbama za