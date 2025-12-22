(Video) "Degutantno je da nas ocenjuje dete od 12 godina": Krstinja se oglasila za Blic nakon skandala na Montesongu, evo šta zahteva od Nine Žižić, komentarisala i pobednicu

(Video) "Degutantno je da nas ocenjuje dete od 12 godina": Krstinja se oglasila za Blic nakon skandala na Montesongu, evo šta…

Krstinja mesecima pripremala nastup Kaže i da kolege sumnjaju u kredibilitet žirija Krstinja Todorović, bila je učesnica "Zvezda Granda", a sinoć se takmičila i na Montesongu.

Krstinja nije bila zadovoljna glasovima žirija, pa je na društvenim mrežama prozvala Ninu Žižić i pozvala je da objasni koji su bili njeni kriterijumi za glasanje. Krstinja Todorović sada se za "Blic" sumirala svoje utiske nakon skandala. - Imam iskustva sa raznim takmičenjima. Velika je bila odgovornost. Nije mala stvar biti učesnik Montesonga, bila mi je velika čast. Trudila sam se da budem koncentrisana i pokažem na čemu sam zajedno sa svojim timom marljivo
