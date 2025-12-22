AMSS: Magla otežava vožnju, kamioni na Batrovcima čekaju šest sati

Danas pre 1 sat  |  Beta
AMSS: Magla otežava vožnju, kamioni na Batrovcima čekaju šest sati

Saobraćaj je pojačan u gradskim sredinama, a magla i niska oblačnost će smanjivati vidljivost i otežavati i usporavati vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

U ovim danima pojačanog saobraćaja mogući su češći zastoji i prekidi u saobraćaju te se vozači pozivaju da smanje brzinu, voze na većem odstojanju i povećaju pažnju i strpljenje, posebno na mestima gde magla smanjuje vidljivost. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, posebno na deonicama duž rečnih tokova, kotlina i klisura, kao i na putnim objektima. Na naplatnim stanicima i putničkim
