Ebuka Izundu ima plan: Evo šta treba da urade, kako bi zaustavili Pariz!

Hvata ritam nakon povrede! U okvriu 18. runde Evrolige, Crvena zvezda gostuje Parizu.

Svoja očekivanja uoči duela izneo je stameni centar ‘crveno-belih’, Ebuka Izundu: „Sigurno da moramo da ih usporimo. Žele da trče, uzimaju što više šuteva. Ako ih usporimo i nateramo da igraju napad na postavljenu odbranu, imaćemo dobru priliku. Plan je da ih usporimo i pokušamo da im oduzmemo ritam.“ – rekao je Izundu. Povreda je prošlost. „Dobro sam. Trudim se da dam sve od sebe da se vratim. Iz utakmice u utakmicu sam sve bolji, osećam se bolje. Prošla utakmica