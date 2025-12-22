Poznato je kada se vraća Džoel Bolomboj

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović najavio je skorašnji povratak Džoela Bolomboja u Beograd.

Velike vesti za Crvenu zvezdu i očigledno sve teče po planu jer nedavno i jeste najavljeno da će Džoel Bolomboj krajem godine da se vrati u Beograd iz Sjedinjenih Američkih Država gde trenutno gradi određenu fizičku spremu pre nego što se priključi ekipi. Njega nema maltene od početka godine kada je zadovio povredu stopala na susretu protiv Baskonije. “Kada Bolomboj dođe ovde, videćemo u kakvom je stanju i u kojoj fazi oporavka. Tada ćemo znati kada može da se