Obradović: Jedan posed može da reši meč, moraćemo da budemo agresivni protiv Pariza

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je u Beogradu uoči meča protiv Pariza u Evroligi da bi jedan posed mogao da reši utakmicu i dodao da će crveno-beli na ovom duelu morati da budu agresivni.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju u utorak od 20.45 časova ekipi Pariza u 18. kolu Evrolige. "Ako bih gledao moju francusku epizodu, rekli bismo da ćemo pobediti lako. Ali, to nije istina. Sve ideje koje možeš da imaš, vrlo brzo padaju u vodu ako nemaš koncentraciju u odnosu na ono što radiš u napadu i odbrani. Bukvalno jedan posed može da reši utakmicu u jednom ili drugom smeru. Moramo da se nosimo sa njihovom agresivnošću, napadaju vrlo brzo i ako smo u nekom