Ne mo’š pobeć’ od nedelje – 90. izvođenje 27. decembra (VIDEO)

Zrenjaninsku publiku 27. decembra očekuje posebno veče na sceni Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“– predstava „Ne mo’s pobeć’ od nedelje“ stiže do svog jubileja i biće izvedena 90. put, u 20 časova. A post shared by Sanja Radišić (@sanja_radisic) Tekst potpisuje Tena Štivičić, a režiju Slađana Kilibarda. U predstavi igraju: Predstava koja se publika vraća iznova, sada dobija i svoj simbolični pečat – 90 izvođenja kao potvrdu da dobre priče na sceni imaju dug život.
NAJSLAĐE VESTI: Prošle nedelje su u zrenjaninskoj Opštoj bolnici rođene 23 bebe – ČESTITAMO! Rođene su 23 bebe...

Palić dobija apart-hotel sa velnes centrom

