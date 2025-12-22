Evo šta se desi u robotaksijima kad nestane struja u San Francisku: Putnici ostali zaglavljeni u saobraćaju! (video)

Autonomni automobili, odnosno robotaksiji kompanije "Waymo" u SAD, suočili su se sa velikim problemom tokom nestanka struje u San Francisku.

Zbog velikog problema sa strujom, svi automobili koji spadaju u kategoriju robotaksija suočili su se sa ozbiljnim problemom i jednostavno su stali na ulici. Nestanak struje pogodio je oko 130.000 stanovnika kalifornijskog grada sa oko 800.000 stanovnika, saopštila je glavna gradska komunalna kompanija "Pacific Gas and Electric Company". Prekid struje, koji je počeo ujutru i nastavio se do večeri, pogodio je oblasti uključujući Ričmond, Sanset, Hajt-Ešberi, Pacifik