Gondolom na posao i fakultet: U Parizu puštena u saobraćaj nova vrsta gradskog prevoza, najduža u Evropi

"Tokom vožnje nema stajanja, svi putnici moraju da sednu".

Ovim rečima, ljubazno ali odlučno, upućuje stjuart uzbuđene putnike koji se, nenaviknuti na ovu vrstu prevoza, spremaju da krenu u putešestvije najdužom žičarom u Evropi koja obavlja funkciju javnog gradskog prevoza. Linija C1, što je skraćinca na francuskom jeziku od reči "kabal" i broja 1, za prvu ovakve vrste, spaja, na jugoistočnoj pariskoj periferiji, u departmanu Doline Marne, mesta Vilnev-Sen-Žorž i Kretej, odakle se put, zatim, nastavlja klasičnijom