Gondolom na posao i fakultet: U Parizu puštena u saobraćaj nova vrsta gradskog prevoza, najduža u Evropi
Kurir pre 10 minuta
"Tokom vožnje nema stajanja, svi putnici moraju da sednu".
Ovim rečima, ljubazno ali odlučno, upućuje stjuart uzbuđene putnike koji se, nenaviknuti na ovu vrstu prevoza, spremaju da krenu u putešestvije najdužom žičarom u Evropi koja obavlja funkciju javnog gradskog prevoza. Linija C1, što je skraćinca na francuskom jeziku od reči "kabal" i broja 1, za prvu ovakve vrste, spaja, na jugoistočnoj pariskoj periferiji, u departmanu Doline Marne, mesta Vilnev-Sen-Žorž i Kretej, odakle se put, zatim, nastavlja klasičnijom