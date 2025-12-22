Kad vidite šta omekšivač radi veš-mašini, odmah ćete prestati da ga koristite: Majstor je rastavio u delove i svima se želudac okrenuo

Kurir pre 50 minuta  |  Večernji.hr)
Omekšivači za veš decenijama se reklamiraju kao nezaobilazan dodatak pranju – obećavaju mekanu odeću, prijatan miris i zaštitu od statičkog elektriciteta.

Međutim, jedan Tiktoker je odlučio da pokaže njihovu manje privlačnu stranu. Na profilu kompanije za proizvode za čišćenje, poznate po savetima za održavanje kućnih aparata i promovisanju ekoloških alternativa, objavljen je video u kom majstor upozorava: prestanite da koristite omekšivač u veš-mašini. U videu stručnjak rastavlja veš-mašinu i pokazuje naslage prljavštine skrivene u njenoj unutrašnjosti.“Stvarno mislimo da je naša odeća čista ako je peremo u ovome?”,
