ANEM: Policija da identifikuje osobu koja je pretila i ugrozila bezbednost Fahrudinu Kladničaninu

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje verbalni napad, uvrede i pretnje koje juče u Novom Pazaru dobio Fahrudin Kladničanin, urednik portala Hava.rs i direktor Akademske incijative Forum 10, a koje su zabeležene i u zvaničnoj službenoj belešci Policijske uprave Novi Pazar.

Nepoznata osoba je Kladničaninu upućivala reči politički motivisanog sadržaja, vređajući ga i optužujući da je 'poslan iz Beograda da prosipa politiku', uz niz psovki, uvreda i pretećih poruka. Nakon što se Kladničanin okrenuo i pokušao da se udalji, napadač je nastavio sa verbalnim napadom, iznoseći pretnje i uvrede koje su se odnosile i na njegov novinarski i javni angažman, "Situacija se dodatno pogoršala u trenutku kada je Kladničanin pokušao da da izjavu za