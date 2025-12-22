Posle jutarnje magle, tokom dana umereno oblačno, sa sunčanim intervalima, do 10 stepeni

N1 Info pre 4 sati  |  Beta
Posle jutarnje magle, tokom dana umereno oblačno, sa sunčanim intervalima, do 10 stepeni

U jutarnjim satima očekuje se pojava magle i niske oblačnosti, ponegde i sa rosuljom.

Vidljivost će biti smanjena na 200 do 500 metara, lokalno i ispod 100 metara, pa se učesnicima u saobraćaju savetuje dodatni oprez. Naše područje se nalazi pod uticajem stabilnog polja povišenog vazdušnog pritiska, uz zadržavanje vlažnog vazduha u nižim slojevima atmosfere. Takvi uslovi pogoduju formiranju magle i niske oblačnosti, naročito u kotlinama i nizijama. U ponedeljak ujutru magla i niska oblačnost, koje će se u većem delu Vojvodine, u Mačvi, kao i po
