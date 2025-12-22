Sada i zvanično: Pošta i još šest javnih preduzeća - postaju DOO

N1 Info pre 3 sata  |  D. K.
Sada i zvanično: Pošta i još šest javnih preduzeća - postaju DOO

Pošta Srbije i još šest javnih preduzeća u Novu 2026. godinu kročiće kao društva sa ograničenom odgovornošću.

Prve odluke Vlade Srbije o promeni pravne forme ukupno sedam javnih preduzeća objavljene su u Službenom glasniku. Pošta Srbije, Putevi Srbije, Emisiona tehnika i veze, Srbijavode, Zavod za udžbenike, Javno preduzeće za skloništa Beograd i JP za razvoj informisanja u AP Kosovo i Metohija "Mreža-Most" postaju društva sa ograničenom odgovornošću, objavljeno je u Službenom glasniku. Podsetimo, početkom avgusta ove godine počelo je objavljivanje predloga odluka za prva
