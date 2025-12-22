Sednica Skupštine Beograda: Odbornici raspravljaju o gradskom budžetu za 2026. godinu
Newsmax Balkans pre 31 minuta
Na sednici Skupštine grada Beograda, na kojoj je jedna od glavnih tačaka bio budžet za 2026. godinu, vođena je rasprava između odbornika vlasti i opozicije o socijalnim merama, ulaganju u obrazovanje, infrastrukturnim projektima i zagađenju vazduha.
Odbornik SNS Aleksandar Mirković odgovorio je na kritike opozicije u vezi sa vaučerima za decu, ističući da oni nisu namenjeni isključivo za sportsku opremu, već i za kupovinu igračaka, odeće i obuće. Naglasio je da su vaučeri povećani sa 6.000 na 10.000 dinara i da gradska vlast ne pravi razlike među decom. Dodao je da je iskorišćenost vaučera veća od 98 odsto, što, prema njegovim rečima, pokazuje zadovoljstvo građana. Predstavnici opozicije kritikovali su