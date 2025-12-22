Javna preduzeća "Srbijavode","Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Javna preduzeća "Srbijavode","Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Vlada Srbije donela je odluku o promeni pravne forme Javnog vodoprivrednog preduzeća ''Srbijavode'', javnog preduzeća ''Pošta Srbije'' i javnog preduzeća ''Putevi Srbije'' u društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), navedeno je u dokumentu objavljenom u Služebenom glasniku.

Forma je promenjena i javnim preduzećima ''Emisiona tehnika i veze'' iz Beograda i ''Zavodu za udžbenike''. Kako je navedeno u dokumentu, registracijom promene pravne forme, preduzeća nastavljaju da obavljaju sve delatnosti koje je do sada obavljalo javno preduzeće, na isti način i pod istim uslovima. Takođe, svi sudski i drugi postupci koji su pokrenuti u ime ili protiv Javnog preduzeća nastavljaju se u ime, odnosno protiv društva sa ograničenom odgovornošću, a
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Menja se pravna forma javnih preduzeća Vlada Srbije odlučila da "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" pređu u d.o.o.…

Menja se pravna forma javnih preduzeća Vlada Srbije odlučila da "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" pređu u d.o.o.

Dnevnik pre 37 minuta
Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Newsmax Balkans pre 37 minuta
Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

RTV pre 1 sat
Sada i zvanično: Pošta i još šest javnih preduzeća - postaju DOO

Sada i zvanično: Pošta i još šest javnih preduzeća - postaju DOO

N1 Info pre 1 sat
Sad i zvanično: Sedam javnih preduzeća postala d.o.o.

Sad i zvanično: Sedam javnih preduzeća postala d.o.o.

Vreme pre 52 minuta
Vlada Srbije odlučila da Pošta, Putevi Srbije i Srbijavode postaju DOO, više nisu javna preduzeća

Vlada Srbije odlučila da Pošta, Putevi Srbije i Srbijavode postaju DOO, više nisu javna preduzeća

Glas Zaječara pre 1 sat
Velika promena u državnim preduzećima: "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Velika promena u državnim preduzećima: "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Blic pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeJavna preduzećaSrbijavodePutevi SrbijePošta Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Tatra Defence iz CSG Grupe obezbedila strateški ugovor za proizvodnju trupa tenkova Leopard 2A8

Tatra Defence iz CSG Grupe obezbedila strateški ugovor za proizvodnju trupa tenkova Leopard 2A8

BizLife pre 32 minuta
Menja se pravna forma javnih preduzeća Vlada Srbije odlučila da "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" pređu u d.o.o.…

Menja se pravna forma javnih preduzeća Vlada Srbije odlučila da "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" pređu u d.o.o.

Dnevnik pre 37 minuta
Da li brendirane ključne reči narušavaju privatnost korisnika Vajbera? Oglasio se Rakuten Viber, evo šta kažu

Da li brendirane ključne reči narušavaju privatnost korisnika Vajbera? Oglasio se Rakuten Viber, evo šta kažu

Dnevnik pre 37 minuta
Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Newsmax Balkans pre 37 minuta
U svetu ovaj biznis uveliko postoji, a kakva je situacija u Srbiji? Ideja je dobra, ali u praksi: Da li kod nas može da se…

U svetu ovaj biznis uveliko postoji, a kakva je situacija u Srbiji? Ideja je dobra, ali u praksi: Da li kod nas može da se iznajmi jelka sve s dostavom?

Dnevnik pre 22 minuta