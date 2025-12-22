Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Vlada Srbije donela je odluku o promeni pravne forme Javnog vodoprivrednog preduzeća ''Srbijavode'', javnog preduzeća ''Pošta Srbije'' i javnog preduzeća ''Putevi Srbije'' u društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), navedeno je u dokumentu objavljenom u Služebenom glasniku.

Forma je promenjena i javnim preduzećima ''Emisiona tehnika i veze'' iz Beograda i ''Zavodu za udžbenike''. Kako je navedeno u dokumentu, registracijom promene pravne forme, preduzeća nastavljaju da obavljaju sve delatnosti koje je do sada obavljalo javno preduzeće, na isti način i pod istim uslovima. Takođe, svi sudski i drugi postupci koji su pokrenuti u ime ili protiv Javnog preduzeća nastavljaju se u ime, odnosno protiv društva sa ograničenom odgovornošću, a