Radnici Apoteka Beograd ispred Skupštine Grada: „Zdravlje ne sme da zavisi od profita!“

Protest zaposlenih u apotekarskoj ustanovi "Apoteka Beograd" i građana održan je večeras ispred Skupštine Beograda.

Oni su pokazali da su nezadovljni predlogom vlasti o reševanju problema te ustanove putem javno-privatnog partnerstva. Zaposlena u „Apoteci Beograd“ Vera Popović rekla je da je ta apotekarska ustanova za današnju sednicu Gradske skupštine imala spreman Predlog odluke o finansijskoj pomoći Grada i stabilizaciji poslovanja te ustanove, koja je u gradskom vlasništvu. Ona je istakla da u ovom trenutku zaposlenima u „Apoteci Beograd“ kasni isplata osam mesečnih zarada,