Svetislav Pešić novi trener košarkaša Bajerna iz Minhena

Doskorašnji selektor Srbije preuzeo minhenski klub do kraja sezone, uz zadatak da popravi loš plasman u Evroligi

Doskorašnji selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić novi je trener košarkaša Bajerna, saopštio je danas nemački klub. Pešić (76) je sa Bajernom potpisao ugovor do kraja sezone, a na klupi kluba iz Minhena zameniće Gordona Herberta. „Svetislav poznaje Minhen, poznaje Bajern, Evroligu i nemačku ligu. Neki od nas ga takođe veoma dobro poznaju, tako da bi njegov period prilagođavanja trebalo da bude kratak. Sve to zajedno sa njegovim ogromnim iskustvom nam daje