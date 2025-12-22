Evropsku uniju bi proširenje na Zapadni Balkan malo koštalo, pet evra po stanovniku godišnje Novo

REUC pre 52 minuta  |  Beta
Svaki stanovnik Evropske unije (EU), za integraciju Zapadnog Balkana u EU, morao bi u proseku da plati pet evra i 29 evrocenti godišnje tokom sedam godina, pokazuje istraživanje fondacije Konrad Adenauer (KAS) i Centra za evropske politike (CEP).

Prema studiji o troškovima i koristima proširenja EU na Zapadni Balkan, predstavljenoj danas u Evropskoj kući u Beogradu, članstvo zemalja regiona ekonomski je isplativo i za region i za EU. Programski menadžer CEP Strahinja Subotić rekao je na predstavljanju rezultata istraživanja da, kada se troškovi integracije Zapadnog Balkana od 46.6 milijardi raspodele po glavi stanovnika EU tokom sedam godina, dobije se cena jedne kafe i kroasana godišnje. Subotić je dodao
