Skupština Grada Beograda o budžetu na narednu godinu

Odbornici Skupštine grada Beograda raspravaljuju o budžetu Grada Beograda za 2026. godinu.

Predloženi budžet iznosi 190 milijardi dinara, a najveća stavka, trećina budžeta, odnosi se na organizaciju saobraćaja i saobraćajne infrastrukture. U tu svrhu biće izdvojeno 63,8 milijarde dinara. Za obrazovanje će, prema predlogu, biti izdvojeno više od 41 milijardu dinara, a za sovcijalnu zaštitu više od osam milijardi dinara. Odbornici su prethodno konstatovali prestanak mandata odborniku Ivanu Ćilerdžiću iz odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Beograd sutra”,