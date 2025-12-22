Skupština Grada Beograda o budžetu na narednu godinu

RTS pre 2 sata
Skupština Grada Beograda o budžetu na narednu godinu

Odbornici Skupštine grada Beograda raspravaljuju o budžetu Grada Beograda za 2026. godinu.

Predloženi budžet iznosi 190 milijardi dinara, a najveća stavka, trećina budžeta, odnosi se na organizaciju saobraćaja i saobraćajne infrastrukture. U tu svrhu biće izdvojeno 63,8 milijarde dinara. Za obrazovanje će, prema predlogu, biti izdvojeno više od 41 milijardu dinara, a za sovcijalnu zaštitu više od osam milijardi dinara. Odbornici su prethodno konstatovali prestanak mandata odborniku Ivanu Ćilerdžiću iz odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Beograd sutra”,
