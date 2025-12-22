Visoki ruski general ubijen u eksploziji automobila bombe; Vitkof sa Floride: Zajednički prioritet je kraj rata

Rat u Ukrajini – 1.398. dan. Visoki ruski general ubijen u eksploziji automobila bombe, saopštio je Ruski istražni komitet. Američki specijalni izaslank Stiv Vitkof rekao je da je na sastanku delegacija SAD i Ukrajine na Floridi posebna pažnja data vremenskim rokovima za postizanje mira. Kijev ocenjuje da se ruske snage koje su, kako se tvrdi, nasilno odvele civile iz Sumske oblasti, ne razlikuju od terorista Islamske države.

Visoki ruski general ubijen u eksploziji automobila bombe Ruski istražni komitet saopštio je da je načelnik uprave za operativnu obuku ruskog Generalštaba Fanil Sarvarov ubijen u eksploziji automobila bombe u Moskvi . Komitet je naveo da je jedna od verzija koje se istražuju je da su bombu postavile ukrajinske specijalne službe. (Reuters) Opširnije Kraće Dva broda oštećena u ukrajinskom udaru dronom na Krasnodarsku pokrajinu Ukrajinski napad dronom oštetio je dva
