Srednji kurs dinara za evro 117,3806 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3806 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3806 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru oslabiti za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou biti slabiji za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je neznatno promenjen i iznosi 100,0943 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto u odnosu na period pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,8 odsto, a od početka godine za 12,3 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Stečajni upravnici kažnjeni za nesavesan rad: Preneli milione sa računa dužnika, bili u sukobu interesa…

Stečajni upravnici kažnjeni za nesavesan rad: Preneli milione sa računa dužnika, bili u sukobu interesa…

Forbes pre 56 minuta
[ANALIZA] Hrvatska modernizacija Rafala: Pariranje Srbiji ili očekivani korak kad kupite starije i polovno?

[ANALIZA] Hrvatska modernizacija Rafala: Pariranje Srbiji ili očekivani korak kad kupite starije i polovno?

Tango Six pre 51 minuta
Drakula dobija svoj Diznilend: Kod Bukurešta niče turistički megakompleks od milijardu evra

Drakula dobija svoj Diznilend: Kod Bukurešta niče turistički megakompleks od milijardu evra

Kamatica pre 11 minuta
Gomila se dug zbog ulaganja u AI: ko će platiti data centre ako tehnologija razočara?

Gomila se dug zbog ulaganja u AI: ko će platiti data centre ako tehnologija razočara?

Bloomberg Adria pre 57 minuta
Cijene nafte pale drugi tjedan zaredom, više od jedan posto

Cijene nafte pale drugi tjedan zaredom, više od jedan posto

SEEbiz pre 6 minuta