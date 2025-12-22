Srednji kurs dinara za evro 117,3806 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3806 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru oslabiti za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou biti slabiji za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je neznatno promenjen i iznosi 100,0943 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto u odnosu na period pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,8 odsto, a od početka godine za 12,3 odsto.