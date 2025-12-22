UKRAJINSKA KRIZA: Ušakov: Rusija očekuje da se sporazumi postignuti na Aljasci poštuju; Vitkof sa Floride: Zajednički prioritet je kraj rata

RTV pre 9 minuta  |  RTS, Tanjug
KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.398. dan. Volodimir Zelenski kaže da ukrajinski pregovarački tim na Floridi detaljno razrađuje svaku tačku dokumenata o završetku rata. Iz Moskve naglašavaju da očekuju da će se Vašington i drugi učesnici u pregovorima pridržavati postignutih sporazuma, uključujući i onaj iz Enkoridža. Kijev ocenjuje da se ruske snage koje su, kako se tvrdi, nasilno odvele civile iz Sumske oblasti, ne razlikuju od terorista Islamske države.

Ukrajinska vojska tvrdi da su ruske trupe prešle državnu granicu kod sela Grabovske u Sumskoj oblasti na granici i odvele 50 civila. Navodi se da je uglavnom reč o starijim muškarcima i ženama. Kako se dodaje, zbog ruske ofanzive, kijevske snage povukle su se sa nekoliko položaja u oblasti Grabovskog. Šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha ocenio je da se ruske snage koje su, kako je naveo, nasilno odvele civile, "ne razlikuju od terorista Islamske države".
RTS pre 39 minuta
