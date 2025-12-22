Odbijeni predlozi odbornika opozicije da se raspravlja o Generalštabu, Apotekama, šatorskom naselju

Odbornici vladajuće koalicije u Skupštini Beograda na današnjoj sednici, na kojoj treba da se raspravlja o predlogu budžeta za 2026. godinu, nisu prihvatili ni jedan predlog opozicije za dopunu dnevnog reda.

Lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović predložio je da se na sednici donese zaključak o značaju zgrade Generaštaba u Beogradu. Mnaojlović je rekao da je „vlast doživela neviđenu bruku na međunarodnom nivou zato što nije slušala glas struke i naroda“, zbog čega je odustao i investitor hotela na mestu Generalštaba Džared Kušner. Taj pokret je zatražio i da se „prekine“ gašenje Apoteka „Beograd“, kao i da se donese zaključak o korišćenju Pionirskog parka i