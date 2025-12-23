Đurić odgovorio Stefanoviću: Srbiji nisu potrebne lekcije od onih koji su ostavili užasno nasleđe

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je ukazao da je zamenik predsednika opozicione stranke Slobode i pravde Borko Stefanović danas "pokazao svoje pravo lice" jer je uoči godišnje Ambasadorske konferencije koju organizuje Ministarstvo "objavio spisak za odstrel kadrova Ministarstva spoljnih poslova".

"U političkom pamfletu objavljenom u predvečerje Ambasadorske konferencije, ne bi li je nekako naružio i pokvario, Stefanović je još jednom pokazao ne samo odsustvo političke kulture, bazične sposobnosti za sagledavanje sopstvenih grešaka i sopstvene odgovornosti, već i najdirektnije totalitarne tendencije - objavljujući spisak za odstrel kadrova Ministarstva spoljnih poslova", napisao je Đurić na mreži Iks reagujući na Stefanovićevo otvoreno pismo.

Đurić je rekao da javnost Srbije "zaslužuje da čuje činjenice, a ne političke konstrukcije i selektivno pamćenje" i rekao da će podsetiti na neke činjenice u vreme kada je Stefanović "bio jedan od stožera vlasti" - diplomata i politički direktor Ministarstva spoljnih poslova, kao i šef kabineta ministra, a bio je i jedan od predstavnika Srbije u dijalogu s Kosovom.

Ukazao je da je tada više od 100 država priznalo nezavisnost Kosova, Crna Gora napustila Državnu zajednicu sa Srbijom, uspostavljeni su administrativni prelazi između Kosova i centralne Srbije, uvedene kosovske registarske tablice za vozila, priznate kosovske lične krte, carinski pečati i "čitav niz elemenata koji su u praksi afirmisali takozvanu nezavisnost" Kosova.

Takođe je naznačio da je "tadašnje rukovodstvo pregovaračkog tima na čelu sa Stefanovićem samo sačinilo i odobrilo listu od 48 regionalnih organizacija u koje je tzv. Kosovo pušteno po odobrenju Borka Stefanovića čime je direktno slabljena pozicija Srbije i potkopavana njena međunarodna borba".

Đurić je nabrojao šta je sve urađeno u vreme sadašnje vlasti: "Srbija je sačuvala mir, izbegla sukobe i nastavila i nastavlja da se bori za položaj Srba na Кosovu i Metohiji, ali i za prava našeg naroda u celom regionu, koristeći diplomatska, pravna i politička sredstva, a ne prazne parole", pomenuo rast investicija i BDP Srbije, jačanje odbrambene moći Srbije i da je "ojačana međunarodna pozicija zemlje".

Rekao je da je jedini stvarni "uspeh" politike koju sada predstavlja Stefanović, to što je "oterana jedna od najznačajnijih američkihi investicija" i narušavani su odnosi sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa "na štetu Srbije i njenih građana".

Dodao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "sačuvao odnose sa svim ključnim međunarodnim akterima u jednom od najprelomnijih perioda savremenih međunarodnih odnosa".

Ministar je poručio da "Srbiji danas nisu potrebne lekcije od onih koji su ostavili užasno nasleđe, već su potrebni odgovornost, rezultati i istrajna borba za nacionalne interese" i poruku zaključio da je učinak Stefanovića "bio i ostao: 'Sedi 1!' ".

Stefanović je danas u otvorenom pismu povodom godišnje konferencije ambasadora Srbije napisao da bi oni trebalo da pitaju ministra Đurića o stvarima "o kojima razgovaraju među sobom, zabrinuti za sudbinu naše diplomatije i države".

Ambasadorima je poručio da ministra pitaju: Dokle će uništavati srpsku diplomatiju stranačkim kadrovima bez potrebnih kvalifikacija koji često ni jezik ne znaju, neretko imaju i kriminalni dosije?, Zašto niste dobili nijednu instrukciju šta da u inostranstvu kažete o mirnoj pobuni građana Srbije koju predvode studenti?, Zašto vam kasne plaćanja?, Do kada će vas terati da poput taksista razvozite mnogobrojne i besmislene delegacije režima i uz put kao i na zvaničnim sastancima slušate beskrajne tirade o nepogrešivosti Aleksandra Vučića?, Šta je aktuelna spoljna politika Srbije nakon odustajanja od evropskog puta, šamara iz Vašingtona i Moskve i sve izvesnije izolacije u koju nas gura nesposobni, korumpirani i kriminalizovani Vučićev režim?".

Stefanović je ocenio da "cela Srbija vidi da je ćaci naprednjačka diplomatija potpuno izgubila kompas i da ne služi državi, već zaštiti interesa novokomponovane naprednjačke elite na čelu sa Vučićem koji bi da izbegnu odgovornost za konstante laži, nezapamćenu krađu i brutalno nasilje kojima su zarobili Srbiju".

"Poštovane kolege" - napisao je Stefanović u otvorenom pismu - "znam koliko je vaše znanje i iskustvo i zato vas pozivam da hrabro istupite i branite interes države. Samo tako ćete u ovim mračnim vremenima otetih institucija dokazati da ste dostojni naslednici osnivača srpske diplomatije i vaših starijih kolega koje su se kroz istoriju bez obzira na cenu uvek borile za slobodu, sigurnost, pravdu i Evropu".

Ali, zaključio je on u pismu, "ovaj poziv se ne odnosi na sledeće persone - režimske izvršioce radova sa privremenim boravkom u našoj diplomatiji, pored čijeg imena sam naznačio i koja od režimskih stranaka ih je poslala u inostranstvo ili su članovi istih" i objavio spisak nekoliko desetina ambasadora i drugih visokih diplomata uz čija imena stoji SNS, SPS ili JS.

(Beta, 23.12.2025)