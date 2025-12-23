Bez struje delovi 10 opština u Beogradu, ceo dan bez vode biće deo jedne opštine, proverite da li je vaša ulica na spisku

Blic pre 5 sati
Bez struje delovi 10 opština u Beogradu, ceo dan bez vode biće deo jedne opštine, proverite da li je vaša ulica na spisku
Planske prekide u isporuci električne energije najavljene su za delove deset beogradskih opština između 8:00 i 18:00 časova Građanima se preporučuje da isključe osetljive električne uređaje i obezbede posude sa vodom pre planiranih isključenja Elektrodistribucija Srbije za danas, 23. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu. Takođe, zbog radova, u delu jedne beogradske opštine ceo dan neće biti vode. Proverite da li je vaša
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Planska isključenja struje za utorak 23. decembar

Planska isključenja struje za utorak 23. decembar

Šabačke novosti pre 48 minuta
Havarijska isključenja vode u Kragujevcu u utorak, 23. decembra 2025.

Havarijska isključenja vode u Kragujevcu u utorak, 23. decembra 2025.

iKragujevac pre 1 sat
Kragujevac – Planirana isključenja električne energije u utorak, 23. decembra 2025.

Kragujevac – Planirana isključenja električne energije u utorak, 23. decembra 2025.

iKragujevac pre 1 sat
Sobovica i pojedine ulice u Kragujevcu i danas bez struje

Sobovica i pojedine ulice u Kragujevcu i danas bez struje

Glas Šumadije pre 2 sata
PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE 24. DECEMBRA: Više ulica u Sremskoj Mitrovici i Šidu bez električne energije

PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE 24. DECEMBRA: Više ulica u Sremskoj Mitrovici i Šidu bez električne energije

Ozon pre 2 sata
Ovih 11 delova Beograda danas bez struje: Evo kada ujutru počinju isključenja

Ovih 11 delova Beograda danas bez struje: Evo kada ujutru počinju isključenja

Kurir pre 3 sata
Elektrodistribucija najavila prekide u snabdevanju strujom u Kragujevcu

Elektrodistribucija najavila prekide u snabdevanju strujom u Kragujevcu

RTK pre 9 sati
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Zbog radova na magistralnom toplovodu privremena OBUSTAVA SAOBRAĆAJA kod “BIG-a”

Zbog radova na magistralnom toplovodu privremena OBUSTAVA SAOBRAĆAJA kod “BIG-a”

InfoKG pre 8 minuta
Vozač iz Surdulice uhvaćen sa 4,38 promila alkohola u krvi

Vozač iz Surdulice uhvaćen sa 4,38 promila alkohola u krvi

OK radio pre 42 minuta
Gradonačelnik razgovarao sa 80 Kragujevčana: Evo na šta su se žalili

Gradonačelnik razgovarao sa 80 Kragujevčana: Evo na šta su se žalili

InfoKG pre 38 minuta
Nova Varoš ulazi u 2026. godinu sa 902 miliona dinara u budžetu

Nova Varoš ulazi u 2026. godinu sa 902 miliona dinara u budžetu

Zoom UE pre 3 minuta
Sednica niške Skupštine – počela, pa odmah proglašena pauza

Sednica niške Skupštine – počela, pa odmah proglašena pauza

Južne vesti pre 23 minuta