"Kazna i do 50.000 evra, Desingerice više neće postojati" Draško Stanivuković se oglasio sa novom odlukom: "Bez izuzetka će biti kažnjeni"

Stanivuković planira zabranu rijaliti programa i restrikciju kladionica u blizini škola Dragomir Despić izražava neslaganje, tvrdeći da ne utiče negativno na omladinu svojim delovanjem Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković uveo je zabranu za nastupe Dragomira Despića Desingerice u ovom gradu prvi put još pre nekoliko godina.

On je sada otišao korak dalje, kada je predložio nove mere i kazne za sve koji prekrše odluku. Naime, Draško Stanivuković je na svom Instagramu podelio snimak na kojem se prikazuju isečci sa Desingericinih nastupa koji su uglavnom veoma skandalozni. Prikazuje se kako devojkama pljuje u usta, jede pečenje nad glavama publike i šiša momka koji je došao na nastup. - Zato ovakvi kod nas u Banja Luci ne mogu nastupati. Zato ćemo preventivno, u slučaju da bilo ko pokuša