"Kazna i do 50.000 evra, Desingerice više neće postojati" Draško Stanivuković se oglasio sa novom odlukom: "Bez izuzetka će biti kažnjeni"

Blic pre 56 minuta
"Kazna i do 50.000 evra, Desingerice više neće postojati" Draško Stanivuković se oglasio sa novom odlukom: "Bez izuzetka će…

Stanivuković planira zabranu rijaliti programa i restrikciju kladionica u blizini škola Dragomir Despić izražava neslaganje, tvrdeći da ne utiče negativno na omladinu svojim delovanjem Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković uveo je zabranu za nastupe Dragomira Despića Desingerice u ovom gradu prvi put još pre nekoliko godina.

On je sada otišao korak dalje, kada je predložio nove mere i kazne za sve koji prekrše odluku. Naime, Draško Stanivuković je na svom Instagramu podelio snimak na kojem se prikazuju isečci sa Desingericinih nastupa koji su uglavnom veoma skandalozni. Prikazuje se kako devojkama pljuje u usta, jede pečenje nad glavama publike i šiša momka koji je došao na nastup. - Zato ovakvi kod nas u Banja Luci ne mogu nastupati. Zato ćemo preventivno, u slučaju da bilo ko pokuša
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Desingerice" više neće postojati! Draško Stanivuković saopštio brutalnu odluku: "Kazna i do 50.000 €"

"Desingerice" više neće postojati! Draško Stanivuković saopštio brutalnu odluku: "Kazna i do 50.000 €"

Telegraf pre 1 minut
"Kazna i do 50.000 €, Desingerice više neće postojati" Draško Stanivuković čvrsto rešio da im stane na put: Bez izuzetka će…

"Kazna i do 50.000 €, Desingerice više neće postojati" Draško Stanivuković čvrsto rešio da im stane na put: Bez izuzetka će biti kažnjeni!

Kurir pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BanjalukaDraško Stanivuković

Zabava, najnovije vesti »

"Kad mi je trebalo nešto ja sam otvorila novčanik, nisam širila noge" Anastasija Ražnatović objavom napravila buru: "Ne poredi…

"Kad mi je trebalo nešto ja sam otvorila novčanik, nisam širila noge" Anastasija Ražnatović objavom napravila buru: "Ne poredi se sa mnom"

Blic pre 16 minuta
Jedan horoskopski znak u 2026. dobija zaštitu od svemira, prepreke nestaju same od sebe

Jedan horoskopski znak u 2026. dobija zaštitu od svemira, prepreke nestaju same od sebe

Luftika pre 16 minuta
"Nisam širila noge kad mi je nešto trebalo" Anastasija Ražnatović objavom napravila buru: Ne poredi se sa mnom!

"Nisam širila noge kad mi je nešto trebalo" Anastasija Ražnatović objavom napravila buru: Ne poredi se sa mnom!

Kurir pre 1 minut
"Žena pevača koji je gej me zvala i nudila mi novac" Crnogorski voditelj izneo šok detalje afere, otkrio šta radi muž poznate…

"Žena pevača koji je gej me zvala i nudila mi novac" Crnogorski voditelj izneo šok detalje afere, otkrio šta radi muž poznate pevačice na jahti

Blic pre 7 minuta
„Mislim da bi mu bilo bolno da prizna“: Emili Blant otkrila zašto smatra da je Kilijan Marfi najgora slavna osoba na svetu

„Mislim da bi mu bilo bolno da prizna“: Emili Blant otkrila zašto smatra da je Kilijan Marfi najgora slavna osoba na svetu

Nova pre 1 minut