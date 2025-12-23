"Lovci su u vazduhu, bežite!" NATO zemlja pokrenula hitnu proceduru, žestok udar u ranu zoru: Proglašena uzbuna, delovi Ukrajine u totalnom mraku (foto, video)

U Kijevu, kao i u ostalim oblastima poput Dnjepropetrovske, proglašena je vazdušna uzbuna zbog mogućih ruskih dronova i raketa Vlasti su uvele vanredne isključenja struje u nekoliko regija nakon napada, dok se obim štete i eventualni broj žrtava još utvrđuju Rusija je rano jutros pokrenula vazdušni napad na Kijev, saopštila je ukrajinska vojska. Poljski i NATO avioni podignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je