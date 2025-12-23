Tramp odlučio da napravi čistku na Balkanu: Za manje od dve nedelje američke ambasade biće prazne, ovo su mogući razlozi
Analitičari različito ocenjuju zainteresovanost Amerike za Zapadni Balkan Ipak, kako kažu, Tramp ima poseban fokus na Srbiju zbog sankcija NIS-u i energetike Amerika, prema najavama iz Vašingtona, početkom sledeće godine neće imati ambasadora gotovo na celom Zapadnom Balkanu.
Donald Tramp, američki predsednik, u januaru će povući diplomatske predstavnike iz Crne Gore i Severne Makedonije. BiH i Srbija i dalje čekaju na američkog ambasadora. Analitičari očekuju da do kraja proleća Tramp "paketom ambasadora" pokrije ceo region, ali ne isključuju ni mogućnost da neke države u regionu ostanu bez diplomatskog predstavnika iz SAD-a. Tramp će u januaru povući čak 29 ambasadora širom sveta koji su tu funkciju obavljali tokom mandata prethodnog