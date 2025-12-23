Tramp odlučio da napravi čistku na Balkanu: Za manje od dve nedelje američke ambasade biće prazne, ovo su mogući razlozi

Blic pre 20 minuta
Tramp odlučio da napravi čistku na Balkanu: Za manje od dve nedelje američke ambasade biće prazne, ovo su mogući razlozi

Analitičari različito ocenjuju zainteresovanost Amerike za Zapadni Balkan Ipak, kako kažu, Tramp ima poseban fokus na Srbiju zbog sankcija NIS-u i energetike Amerika, prema najavama iz Vašingtona, početkom sledeće godine neće imati ambasadora gotovo na celom Zapadnom Balkanu.

Donald Tramp, američki predsednik, u januaru će povući diplomatske predstavnike iz Crne Gore i Severne Makedonije. BiH i Srbija i dalje čekaju na američkog ambasadora. Analitičari očekuju da do kraja proleća Tramp "paketom ambasadora" pokrije ceo region, ali ne isključuju ni mogućnost da neke države u regionu ostanu bez diplomatskog predstavnika iz SAD-a. Tramp će u januaru povući čak 29 ambasadora širom sveta koji su tu funkciju obavljali tokom mandata prethodnog
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Bivšem ministru Simoviću određen pritvor. Još nije poznato šta mu se stavlja na teret.

Bivšem ministru Simoviću određen pritvor. Još nije poznato šta mu se stavlja na teret.

Blic pre 9 sati
Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Radio sto plus pre 1 dan
N1 Direktno: Američki Zakon o demokratiji na Zapadnom Balkanu

N1 Direktno: Američki Zakon o demokratiji na Zapadnom Balkanu

N1 Info pre 9 sati
Evropski put Srbije: Pre tačno 17 godina Beograd je zvanično podneo zahtev za članstvo u EU

Evropski put Srbije: Pre tačno 17 godina Beograd je zvanično podneo zahtev za članstvo u EU

Euronews pre 10 sati
Poraz na četiri fronta: Zašto su srpskoj „bambus“ diplomatiji izvučene sve stolice

Poraz na četiri fronta: Zašto su srpskoj „bambus“ diplomatiji izvučene sve stolice

Mašina pre 13 sati
Pristupanje Srbije bi građane EU godišnje koštalo kao tri litre mleka, a Crne Gore kao glavica kupusa

Pristupanje Srbije bi građane EU godišnje koštalo kao tri litre mleka, a Crne Gore kao glavica kupusa

Forbes pre 13 sati
Crnogorci lete u nebo: Lansiranje satelita „Luča” 28. decembra

Crnogorci lete u nebo: Lansiranje satelita „Luča” 28. decembra

Vreme pre 14 sati

Ključne reči

BalkanCrna GoraAmerička ambasadaVašingtonMakedonijaDonald TrampSeverna Makedonija

Politika, najnovije vesti »

Tramp odlučio da napravi čistku na Balkanu: Za manje od dve nedelje američke ambasade biće prazne, ovo su mogući razlozi

Tramp odlučio da napravi čistku na Balkanu: Za manje od dve nedelje američke ambasade biće prazne, ovo su mogući razlozi

Blic pre 20 minuta
Popov: Slovaci u Bačkom Petrovcu napadnuti dva puta, Pelegrini ćuti kao Vučić na mapu „velike Mađarske“ na Orbanovom šalu…

Popov: Slovaci u Bačkom Petrovcu napadnuti dva puta, Pelegrini ćuti kao Vučić na mapu „velike Mađarske“ na Orbanovom šalu

Danas pre 6 sati
Bivšem ministru Simoviću određen pritvor. Još nije poznato šta mu se stavlja na teret.

Bivšem ministru Simoviću određen pritvor. Još nije poznato šta mu se stavlja na teret.

Blic pre 9 sati
SRCE: Rusi da se ugledaju na američku firmu koja je vratila železaru Srbiji za jedan dolar

SRCE: Rusi da se ugledaju na američku firmu koja je vratila železaru Srbiji za jedan dolar

Danas pre 9 sati
Usvojen predlog o koncesiji

Usvojen predlog o koncesiji

Danas pre 8 sati