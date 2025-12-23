Veliki sajbernapad na francusku poštansku službu uoči Božića

Danas pre 44 minuta  |  Beta-AP
Veliki sajbernapad na francusku poštansku službu uoči Božića

Sajbernapad u Francuskoj, izveden samo tri dana pred Uskrs, izbacio je iz funkcije poštansku službu, pa su isporuke pošiljki i onlajn plaćanja bili ili blokirani ili su kasnili.Napad i vreme njegovog izvođenja unesrećili su milione ljudi u jeku božićne sezone, dovodeći ljutite građane i poštanske službenike u sukob.

Za sada niko ne preuzima odgovornost za ovaj čin, ali neke sumnje se javljaju dok istražitelji iz Pariza ispituju slučaj. Na primer, poštanski radnici u jednoj pošti na jugu Pariza pitaju se da li napad ima veze sa Rusijom, a možda i sa nekim razoračaranim potrošačem, ili čak kolegom iz profesije. Zvaničnici ne komentarišu slučaj, koji poštanska služba La Poste već naziva „velikim incidentom na mreži“ i pominje da se nalazi pod tzv DDoS napadom, što znači masovne
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Merkur: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Danas pre 2 sata
Zelenski: Napredak u razgovorima o mirovnom sporazumu sa Rusijom „prilično solidan“

Zelenski: Napredak u razgovorima o mirovnom sporazumu sa Rusijom „prilično solidan“

Danas pre 1 sat
Višestruki napadi Ukrajine na mete u Rusiji i na teritorijama pod ruskom okupacijom

Višestruki napadi Ukrajine na mete u Rusiji i na teritorijama pod ruskom okupacijom

Danas pre 6 sati
Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Ruski general poginuo u eksploziji bombe u Moskvi

Nedeljnik pre 24 sata
Orban: Ekonomska politika Brisela usmerena na rat, Mađarska čini suprotno

Orban: Ekonomska politika Brisela usmerena na rat, Mađarska čini suprotno

Politika pre 24 sata
Putinov izaslanik objavio zanimljivu fotku nakon pregovora s Amerikancima o Ukrajini

Putinov izaslanik objavio zanimljivu fotku nakon pregovora s Amerikancima o Ukrajini

Telegraf pre 24 sata
U Ukrajinu vraćena grupa ukrajinske dece s okupiranih teritorija

U Ukrajinu vraćena grupa ukrajinske dece s okupiranih teritorija

N1 Info pre 1 sat

Ključne reči

RusijaParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Veliki sajbernapad na francusku poštansku službu uoči Božića

Veliki sajbernapad na francusku poštansku službu uoči Božića

Danas pre 44 minuta
STIŽE "Klasa Tramp" Američki predsednik najavio novo naoružanje i nazvao ga po sebi: "Biće najbrži, najveći i 100 puta moćniji…

STIŽE "Klasa Tramp" Američki predsednik najavio novo naoružanje i nazvao ga po sebi: "Biće najbrži, najveći i 100 puta moćniji od dugih"

Blic pre 9 minuta
Saobraćajka ili terorizam? Nemačka:Najmanje 4 osobe povređene u Hesenu kada ih je kolima udario Azerbejdžanac

Saobraćajka ili terorizam? Nemačka:Najmanje 4 osobe povređene u Hesenu kada ih je kolima udario Azerbejdžanac

Večernje novosti pre 29 minuta
Trampova administracija tuži Vašington u vezi sa pravom na nošenje oružja

Trampova administracija tuži Vašington u vezi sa pravom na nošenje oružja

Danas pre 54 minuta
Džonson: Demokratska stranka će pokrenuti postupak impičmenta protiv Trampa ako osvoji većinu u Kongresu

Džonson: Demokratska stranka će pokrenuti postupak impičmenta protiv Trampa ako osvoji većinu u Kongresu

Danas pre 1 sat