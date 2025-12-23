Osumnjičen da je ukrao 45 tona uglja iz kruga šećerane! Hapšenje u Vrbasu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog D. Č. (1989) iz ovog mesta, navodi se u saopštenju Policijske uprave Novi Sad (PUNS)

Sumnja se da je on, u dva navrata, iz fabričkog kruga šećerane ukrao 45 tona uglja, ukupne vrednosti oko 800.000 dinara., kaže se u saopštenju PUNS-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.