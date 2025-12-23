Osumnjičen da je ukrao 45 tona uglja iz kruga šećerane! Hapšenje u Vrbasu

Dnevnik pre 2 sata
Osumnjičen da je ukrao 45 tona uglja iz kruga šećerane! Hapšenje u Vrbasu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog D. Č. (1989) iz ovog mesta, navodi se u saopštenju Policijske uprave Novi Sad (PUNS)

Sumnja se da je on, u dva navrata, iz fabričkog kruga šećerane ukrao 45 tona uglja, ukupne vrednosti oko 800.000 dinara., kaže se u saopštenju PUNS-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičeni za devet krađa u Nišu: Šteta veća od pola miliona dinara

Uhapšen osumnjičeni za devet krađa u Nišu: Šteta veća od pola miliona dinara

Glas juga pre 25 minuta
Policija rasvetlila devet krađa, deo ukradene robe vraćen vlasnicima

Policija rasvetlila devet krađa, deo ukradene robe vraćen vlasnicima

Rešetka pre 35 minuta
Uhapšen zbog krađe 45 tona uglja

Uhapšen zbog krađe 45 tona uglja

Danas pre 1 sat
Rasvetljeno devet krađa, Nišlija osumnjičen za seriju obijanja, plen "težak" pola miliona

Rasvetljeno devet krađa, Nišlija osumnjičen za seriju obijanja, plen "težak" pola miliona

Blic pre 2 sata
Ukrao 45 tona uglja iz šećerane: Uhapšen Vrbašanin osumnjičen za tešku krađu

Ukrao 45 tona uglja iz šećerane: Uhapšen Vrbašanin osumnjičen za tešku krađu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Iz kruga šećerane ukrao 45 tona uglja

Iz kruga šećerane ukrao 45 tona uglja

Danas pre 1 sat
Vrbas: Uhapšen zbog krađe 45 tona uglja iz šećerane

Vrbas: Uhapšen zbog krađe 45 tona uglja iz šećerane

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaVrbas

Društvo, najnovije vesti »

Drakonska kazna za avio-kompaniju kojom Srbi lete svaki dan: Neverovatno šta su radili! "To je bizarno!"

Drakonska kazna za avio-kompaniju kojom Srbi lete svaki dan: Neverovatno šta su radili! "To je bizarno!"

Blic pre 0 minuta
Surogat materinstvo u Srbiji i dalje krivično delo, jedino rešenje je mnogo novca i inostranstvo

Surogat materinstvo u Srbiji i dalje krivično delo, jedino rešenje je mnogo novca i inostranstvo

RTS pre 0 minuta
Press: Ne bira se između Dolovac i drugih tužilaca - nego između nje i Vučića, Mrdića, Stefanovića..

Press: Ne bira se između Dolovac i drugih tužilaca - nego između nje i Vučića, Mrdića, Stefanovića..

N1 Info pre 1 sat
Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

N1 Info pre 25 minuta
Sinhua: Kineske inicijative utiru novi put ka boljem svetu

Sinhua: Kineske inicijative utiru novi put ka boljem svetu

Beta pre 15 minuta