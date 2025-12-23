Pretežno sunčano i relativno toplo, ali stiže promena: Kiša i sneg kucaju na vrata

Pred nama je još jedan pretežno sunčan i relativno topao decembarski dan.

Iako ćemo u narednih nekoliko dana biti pod uticajem polja niskog vazdušnog pritiska vreme još danas ostaje suvo i pretežno sunčano, međutim tokom noći nam sa zapada stižu padavine, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. Tokom celog dana će se smenjivati sunce i oblaci, pre svega u centralnim i severnim predelima, dok će na zapadu i istoku biti uglavnom oblačno. Slaba kiša se i danas prognozira u Timočkoj krajini, dok nam tokom noći obilnije