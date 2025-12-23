Skupština Srbije danas nastavlja sednicu, na dnevnom redu izveštaj Evropske komisije

Skupština Srbije nastaviće danas u 10 sati sednicu, a poslanici će pre razmatranja tačaka dnevnog reda postavljati pitanja Vladi Srbije i državnim institucijama.

Poslanici će, posle postavljanja pitanja, nastaviti objedinjenu načelnu raspravu o 15 tačaka dnevnog reda među kojima su Predlog zaključka povodom predstavljaju Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025.godinu, godišnji izveštaji o radu nekoliko državnih institucija, sporazumi i odluke. Poslanici su raspravu o tim tačkama dnevnog reda počeli 17. decembra.