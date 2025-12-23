Skupština Srbije danas nastavlja sednicu, na dnevnom redu izveštaj Evropske komisije

Euronews pre 1 sat  |  Autor: FoNet
Skupština Srbije danas nastavlja sednicu, na dnevnom redu izveštaj Evropske komisije

Skupština Srbije nastaviće danas u 10 sati sednicu, a poslanici će pre razmatranja tačaka dnevnog reda postavljati pitanja Vladi Srbije i državnim institucijama.

Poslanici će, posle postavljanja pitanja, nastaviti objedinjenu načelnu raspravu o 15 tačaka dnevnog reda među kojima su Predlog zaključka povodom predstavljaju Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025.godinu, godišnji izveštaji o radu nekoliko državnih institucija, sporazumi i odluke. Poslanici su raspravu o tim tačkama dnevnog reda počeli 17. decembra.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Danas nastavak sednice Skupštine Srbije

Danas nastavak sednice Skupštine Srbije

NIN pre 38 minuta
Nastavak zasedanja Skupštine: Na dnevnom redu Izveštaj Evropske komisije i razgovor sa kandidatima za Savet REM-a

Nastavak zasedanja Skupštine: Na dnevnom redu Izveštaj Evropske komisije i razgovor sa kandidatima za Savet REM-a

Nedeljnik pre 53 minuta
Danas javni razgovor sa dvoje kandidata za REM koje predlažu nacionalne manjine

Danas javni razgovor sa dvoje kandidata za REM koje predlažu nacionalne manjine

NIN pre 1 sat
Na dnevnom redu 17 tačaka Skupština Srbije danas nastavlja rad: Poslanici raspravljaju i o izveštaju Evropske komisije

Na dnevnom redu 17 tačaka Skupština Srbije danas nastavlja rad: Poslanici raspravljaju i o izveštaju Evropske komisije

Blic pre 1 sat
U Skupštini Srbije danas razgovor o članu REM-a iz redova nacionalnih manjina

U Skupštini Srbije danas razgovor o članu REM-a iz redova nacionalnih manjina

Danas pre 1 sat
Nastavak sednice Skupštine Srbije: Danas na redu poslanička pitanja

Nastavak sednice Skupštine Srbije: Danas na redu poslanička pitanja

Danas pre 1 sat
Nastavlja se sednica skupštine, organizovan i razgovor o članu REM iz redova nacionalnih manjina

Nastavlja se sednica skupštine, organizovan i razgovor o članu REM iz redova nacionalnih manjina

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeEvropska komisijaizveštaj evropske komisije

Politika, najnovije vesti »

Danas nastavak sednice Skupštine Srbije

Danas nastavak sednice Skupštine Srbije

NIN pre 38 minuta
Vučić: Naredni izbori će odrediti sudbinu Srbije, 2026. će biti ključna po pitanju investicija

Vučić: Naredni izbori će odrediti sudbinu Srbije, 2026. će biti ključna po pitanju investicija

NIN pre 38 minuta
Đurić: Petu godinu zaredom Evropska komisija predlaže dalji napredak Srbije ka EU

Đurić: Petu godinu zaredom Evropska komisija predlaže dalji napredak Srbije ka EU

Blic pre 13 minuta
Đurić: Srbija zahvalna Moskvi na podršci

Đurić: Srbija zahvalna Moskvi na podršci

Radio 021 pre 23 minuta
Ustav BiH: Zašto Romi ili Jevreji ne smeju da se kandiduju za Predsedništvo

Ustav BiH: Zašto Romi ili Jevreji ne smeju da se kandiduju za Predsedništvo

Vreme pre 3 minuta