NALED: Paušalcima produženo ograničenje rasta poreske osnovice od 10 odsto do kraja 2027.

Forbes pre 12 minuta  |  Agencije
NALED: Paušalcima produženo ograničenje rasta poreske osnovice od 10 odsto do kraja 2027.
Odluka Vlade Srbije da do kraja 2027. produži primenu ograničenja prema kojem se poreska osnovica za preduzetnike paušalce može uvećavati najviše do 10 odsto godišnje predstavlja značajno olakšanje za više od 170.000 paušalno oporezivanih preduzetnika u Srbiji, omogućavajući im predvidivije i stabilnije poslovanje, saopštio je danas NALED. Produženje je potvrđeno izmenama Uredbe o paušalnom oporezivanju i jedna je od preporuka koju je Savet za male biznise NALED-a
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Olakšanje za 170.000 paušalaca, produženo ograničenje rasta poreske osnovice

Olakšanje za 170.000 paušalaca, produženo ograničenje rasta poreske osnovice

Morava info pre 32 minuta
Pravila za oporezivanje paušalaca produžena do 2028. godine

Pravila za oporezivanje paušalaca produžena do 2028. godine

Biznis.rs pre 1 sat
Lepe vesti za paušalce: Poreska osnovica ostaje ograničena do kraja sledeće godine, a ovo je gornja granica

Lepe vesti za paušalce: Poreska osnovica ostaje ograničena do kraja sledeće godine, a ovo je gornja granica

Kurir pre 1 sat
NALED: Paušalcima produženo ograničenje rasta poreske osnovice od 10 odsto do kraja 2027.

NALED: Paušalcima produženo ograničenje rasta poreske osnovice od 10 odsto do kraja 2027.

Nova ekonomija pre 2 sata
NALED: Ograničenje rasta poreske osnovice od 10% do kraja 2027. dobra vest za paušalce

NALED: Ograničenje rasta poreske osnovice od 10% do kraja 2027. dobra vest za paušalce

RTV pre 2 sata
Za paušalce produženo ograničenje rasta poreske osnovice od 10% do kraja 2027.

Za paušalce produženo ograničenje rasta poreske osnovice od 10% do kraja 2027.

Biznis i finansije pre 2 sata
Dobre vesti za paušalce: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice od 10% do kraja 2027.

Dobre vesti za paušalce: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice od 10% do kraja 2027.

Ekapija pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeNALED

Ekonomija, najnovije vesti »

Direktor „Telekom Srbija“ izgleda više zna o sudbini United media nego urednici

Direktor „Telekom Srbija“ izgleda više zna o sudbini United media nego urednici

N1 Info pre 7 minuta
Istraživanje pred Kušnerovo povlačenje: Većina građana Srbije protiv projekta Generalštab

Istraživanje pred Kušnerovo povlačenje: Većina građana Srbije protiv projekta Generalštab

Nova ekonomija pre 2 minuta
Na Kopaoniku bez snega i milosti - pljeskavica košta 1.000 RSD, čak je i flaša vode luksuz

Na Kopaoniku bez snega i milosti - pljeskavica košta 1.000 RSD, čak je i flaša vode luksuz

Kamatica pre 36 minuta
Budžet Novog Pazara najmanji u odnosu na gradove slične veličine

Budžet Novog Pazara najmanji u odnosu na gradove slične veličine

Nova ekonomija pre 2 minuta
Većina građana protiv hotela na mestu Generalštaba

Većina građana protiv hotela na mestu Generalštaba

Danas pre 2 minuta