Nikola Jokić je veliki gospodin: Kad je digao prst na kraju meča, svi su morali da ga slušaju

Mondo pre 5 sati  |  Milutin Vujičić
Nikola Jokić je veliki gospodin: Kad je digao prst na kraju meča, svi su morali da ga slušaju

Denver je lako i ubedljivo prethodne noći pobedio Jutu (135:112), tako da nije bilo potrebe da Nikola Jokić "dodaje gas" i celu poslednju četvrtinu presedeo je na klupi za rezerve.

Videli smo ga da se podigao samo kako bi porazgovarao o nekim stvarima s trenerom Dejvidom Adelmanom, odnosno kako bi sprečio svoje saigrače da ispadnu nefer. O čemu se radi? Denver je imao poslednji posed na utakmici, na terenu su već bile "rezerve rezervi", a Jokić je ustao sa klupe i prstom pokazao da ni slučajno ne šutiraju na koš. Pogledajte taj njegov potez: Naravno, Nikola Jokić je time želeo da pokaže poštovanje prema protivniku koji je u tom trenutku gubio
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Nije samo Vašington oborio rekord ABA lige FOTO

Nije samo Vašington oborio rekord ABA lige FOTO

B92 pre 25 minuta
Sukob o kojem priča cela NBA liga: "Neprijatno je što se to desilo" VIDEO

Sukob o kojem priča cela NBA liga: "Neprijatno je što se to desilo" VIDEO

B92 pre 35 minuta
VIDEO Jokić podigao prst na klupi i sve je stalo: Morali da ga poslušaju, a on pokazao kakav je šmeker

VIDEO Jokić podigao prst na klupi i sve je stalo: Morali da ga poslušaju, a on pokazao kakav je šmeker

Nova pre 3 sata
Javio se Vašington posle rekorda ABA lige FOTO

Javio se Vašington posle rekorda ABA lige FOTO

B92 pre 3 sata
Dvejn Vašington ima moćnu tetovažu na levoj ruci: Dugačka poruka iza nje krije duboku priču

Dvejn Vašington ima moćnu tetovažu na levoj ruci: Dugačka poruka iza nje krije duboku priču

Telegraf pre 3 sata
Žestoka svađa na klupi slavnog kluba! Ker i Grin urlali jedan na drugog - iskusni as demonstrativno otišao u svlačionicu! Evo…

Žestoka svađa na klupi slavnog kluba! Ker i Grin urlali jedan na drugog - iskusni as demonstrativno otišao u svlačionicu! Evo šta su rekli posle incidenta!

Kurir pre 5 sati
Kevin Durent o Nikoli Jokiću: Volim kako pristupa igri, uvek sam imao poštovanje prema njemu

Kevin Durent o Nikoli Jokiću: Volim kako pristupa igri, uvek sam imao poštovanje prema njemu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Prvo zimsko pojačanje Zvezde stiglo iz OFK Beograda

Prvo zimsko pojačanje Zvezde stiglo iz OFK Beograda

Sport klub pre 0 minuta
Promena plana - Partizan će Olimpijakos ipak dočekati u Beogradu

Promena plana - Partizan će Olimpijakos ipak dočekati u Beogradu

RTS pre 0 minuta
Ljajić sumirao polusezonu: "Jesenji prvak nije titula, ali jeste poruka"

Ljajić sumirao polusezonu: "Jesenji prvak nije titula, ali jeste poruka"

B92 pre 0 minuta
Dejan Stanković doveo prvo pojačanje! Crvena zvezda ima novog špica!

Dejan Stanković doveo prvo pojačanje! Crvena zvezda ima novog špica!

Večernje novosti pre 0 minuta
Uspešno se završilo: Operisan Nejmar

Uspešno se završilo: Operisan Nejmar

Danas pre 25 minuta