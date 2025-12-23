Nikola Jokić je veliki gospodin: Kad je digao prst na kraju meča, svi su morali da ga slušaju

Denver je lako i ubedljivo prethodne noći pobedio Jutu (135:112), tako da nije bilo potrebe da Nikola Jokić "dodaje gas" i celu poslednju četvrtinu presedeo je na klupi za rezerve.

Videli smo ga da se podigao samo kako bi porazgovarao o nekim stvarima s trenerom Dejvidom Adelmanom, odnosno kako bi sprečio svoje saigrače da ispadnu nefer. O čemu se radi? Denver je imao poslednji posed na utakmici, na terenu su već bile "rezerve rezervi", a Jokić je ustao sa klupe i prstom pokazao da ni slučajno ne šutiraju na koš. Pogledajte taj njegov potez: Naravno, Nikola Jokić je time želeo da pokaže poštovanje prema protivniku koji je u tom trenutku gubio