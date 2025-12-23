Vremenska prognoza za Srbiju: Večeras naoblačenje sa kišom, sutra sneg u planinama i ledena kiša na istoku

Naslovi.ai pre 13 minuta
Večeras počinje naoblačenje sa kišom koje će se proširiti na celu zemlju, a sutra se očekuju sneg u planinskim predelima i ledena kiša na istoku Srbije.

Večeras u 19 časova na jugu Srbije počinje promena vremena sa padavinama koje će se tokom noći širiti na veći deo zemlje. Ujutru se očekuje prelazak padavina u sneg u pojedinim krajevima, a na istoku Srbije moguća je pojava ledene kiše. Dnevnik RTS

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pretežno sunčano vreme tokom dana, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom. Ujutru se očekuje niska oblačnost po kotlinama i dolinama reka, kao i na zapadu Vojvodine, koja će se ponegde zadržati do pre podneva. Danas Danas Mondo

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata povremeno jak. Temperature će se kretati od -2 do 10 stepeni Celzijusa. Tokom večeri i noći očekuje se naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti jugozapadne delove, a potom se proširiti na veći deo zemlje. Telegraf RTS Danas Rešetka Telegraf

U sredu, 24. decembra, očekuje se oblačno vreme sa kišom, a u planinskim predelima istočne Srbije sneg sa formiranjem snežnog pokrivača. Prestanak padavina predviđa se pre podne u jugozapadnim krajevima, dok se krajem dana i tokom noći očekuju nove padavine sa juga i istoka, u nižim predelima sa kišom, a u višim sa snegom. IndeksOnline

U narednim danima predviđaju se padavine, sa mogućom susnežicom i snegom u višim predelima, dok će u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar. Ova vremenska situacija posledica je uticaja ciklona sa Mediterana i anticiklona sa istoka Evrope. Telegraf Dnevnik

Za jugoistok Srbije RHMZ prognozira osetnije zahlađenje i snežne padavine u četvrtak 25. decembra. Kiša će padati u nižim, a sneg u višim predelima sa snežnim pokrivačem od 10 do 30 centimetara na planinama Besnoj Kobili, Kukavici, Staroj planini i Vlasini. Temperature će se kretati od -3 do 3 stepena. Jug press

Za sutra je najavljeno oblačno vreme sa kišom ujutru i uveče, dok će tokom dana biti suvo. U planinskim predelima istočne Srbije očekuju se snežne padavine sa formiranjem snežnog pokrivača. Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, sa olujnim udarima na jugu Banata, Podunavlja i Pomoravlja. Temperature će biti od 1 do 9 stepeni. Novi magazin

Narednih dana očekuje se značajno pogoršanje vremena u regionu sa kišom, susnežicom i snegom, kao i jačanjem vetra. Najizvesnije padavine i formiranje snežnog pokrivača predviđaju se na zapadu i istoku regiona, uz uticaj Sredozemnog ciklona i hladnog vazduha sa severoistoka. Mondo

