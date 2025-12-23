Uhapšen muškarac zbog pljačke zlatare u centru Novog Pazara: Poprskao radnicu biber sprejom, ukrao nakit i pobegao

Newsmax Balkans pre 1 sat
Uhapšen muškarac zbog pljačke zlatare u centru Novog Pazara: Poprskao radnicu biber sprejom, ukrao nakit i pobegao

U centru Novog Pazara rano ujutru opljačkana je zlatara. Sumnja se da je napadač sa oružjem ušao u zlataru, zapretio radnici pištoljem i poprskao je biber sprejem, kako bi uzeo zlato.

Muškarac je, kako je potvrđeno za Sandžak Danas lociran i uhapšen u novopazarskom naselju Varoš mahala, u jednom ugostiteljskom objektu na području Novog Pazara. Lokalni mediji prenose da je napadač od radnice oteo oko tri kilograma zlata i da se potom udaljio u nepoznatom pravcu. Policija je brzo stigla na mesto događaja, a celo područje starog dela grada bilo je blokirano zbog uviđaja. Kako se navodi, prema prvim informacijama, radnica je zbrinuta i nije životno
