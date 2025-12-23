Divljanje na srpskim putevima pred praznike: Na autoputu vozili skoro 220 i 230 na sat

Nova pre 49 minuta  |  Autor: Jovan Mladenović
Divljanje na srpskim putevima pred praznike: Na autoputu vozili skoro 220 i 230 na sat

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije zaustavili su i isključili iz saobraćaja nemačkog državljanina zbog nasilničke vožnje, dok je protiv bugarskog državljanina podnet prekršajni nalog i prekršajna prijava zbog prekoračenja brzine", saopšteno je.

Saobraćajna policija je danas u Novom Sadu, oko 11 časova, presretačem zaustavila bugarskog državljanina D. M. S. (34) koji se, prethodno, na delu auto – puta Beograd- Novi Sad kretao svojim automobilom marke „BMW“ brzinom od 217,3 kilometara na sat. Uvidom u sistem za merenje prosečne brzine utvrđeno je da se od portala Inđija do portala Beška D. M. S. kretao prosečnom brzinom od 162,2 kilometra na sat, na delu puta gde je ograničenje 130 kilometara na sat.
