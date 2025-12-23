Pomiluj me nežno i napredno

Najbolje da Vučić odštampa gomilu blanko pomilovanja i po spisku ih podeli pred praznike. Za one kojima se okružio to je bolje nego da im da po sto evra. Sa blanko pomilovanjem mogu da ukradu 1.000 evra, samo pokažu ausvajs, evo, predsednik odobrio, je l’ ima još nekih pitanja

Sećate li se ministra Nikole Selakovića, glavnog junaka prethodne kolumne? Naravno da ga se sećate, ministar kulture je ovih dana u centru pažnje jer nam je pokazao nekoliko veoma bitnih stvari. Prvo, da funkcioneri vlasti misle da su iznad zakona, drugo, da misle da su van domašaja svih institucija i treće, da priznaju vlast i moć samo jedne institucije, a ona se zove Aleksandar Vučić. Ako narečena institucija podržava ono što oni rade, ako ih čak i ohrabruje da