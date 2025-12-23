Pomiluj me nežno i napredno

Radar pre 39 minuta  |  Nenad Milosavljević
Pomiluj me nežno i napredno

Najbolje da Vučić odštampa gomilu blanko pomilovanja i po spisku ih podeli pred praznike. Za one kojima se okružio to je bolje nego da im da po sto evra. Sa blanko pomilovanjem mogu da ukradu 1.000 evra, samo pokažu ausvajs, evo, predsednik odobrio, je l’ ima još nekih pitanja

Sećate li se ministra Nikole Selakovića, glavnog junaka prethodne kolumne? Naravno da ga se sećate, ministar kulture je ovih dana u centru pažnje jer nam je pokazao nekoliko veoma bitnih stvari. Prvo, da funkcioneri vlasti misle da su iznad zakona, drugo, da misle da su van domašaja svih institucija i treće, da priznaju vlast i moć samo jedne institucije, a ona se zove Aleksandar Vučić. Ako narečena institucija podržava ono što oni rade, ako ih čak i ohrabruje da
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

NIN pre 9 minuta
Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

Radio 021 pre 14 minuta
Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

Danas pre 14 minuta
Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

Južne vesti pre 19 minuta
Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Radio 021 pre 24 sata
(Video) Predsednici Srbije i Slovačke u Bačkom Petrovcu Vučić: „Srbija će graditi Slovačku kuću u Novom Sadu i pomoći…

(Video) Predsednici Srbije i Slovačke u Bačkom Petrovcu Vučić: „Srbija će graditi Slovačku kuću u Novom Sadu i pomoći meštanima u slovačkim sredinama“

Dnevnik pre 24 sata
Vučić o protestima u Bačkom Petrovcu: Policija radi svoj posao, ne pravite od komarca magarca

Vučić o protestima u Bačkom Petrovcu: Policija radi svoj posao, ne pravite od komarca magarca

Telegraf pre 24 sata

Ključne reči

Aleksandar VučićMinistar kulture

Društvo, najnovije vesti »

Pomiluj me nežno i napredno

Pomiluj me nežno i napredno

Radar pre 39 minuta
Avion u Koloradu sleteo samostalno nakon što je pilot onesposobljen: Kako funkcioniše Autoland?

Avion u Koloradu sleteo samostalno nakon što je pilot onesposobljen: Kako funkcioniše Autoland?

Aero.rs pre 39 minuta
Rasizam gubitnika tranzicije

Rasizam gubitnika tranzicije

Radar pre 39 minuta
Vremeplov: Slovenci se izjasnili za otcepljenje od Jugoslavije

Vremeplov: Slovenci se izjasnili za otcepljenje od Jugoslavije

RTV pre 19 minuta
Oči u oči sa srpskim glasačkim telom

Oči u oči sa srpskim glasačkim telom

Radar pre 39 minuta