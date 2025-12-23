Preživeti Beograd

Zbirka Beograd Noar pred čitaoca donosi priče u kojima protagonisti nisu heroji, već ljudi koji obitavaju u izopačenim svetovima, a njihovi izbori nikako ne mogu biti pobede

Kada se u jednoj zbirci pripovedaka pojave imena nekih od najznačajnijih i najintrigantnijih domaćih, regionalnih na koncu i stranih autora, mora biti da za tako nešto postoji dobar razlog. I kada na jednom mestu Oto Oltvanji; Vesna Goldsvorti, Mirjana Đurđević, Vladan Matijević, Miljenko Jergović, Miša Gleni… i još desetak ništa manje važnih autora, svako iz svog rakursa, progovore o mračnom, skrivenom licu Beograda, pažnja čitalaca je zagarantovana. Upravo to se