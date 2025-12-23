Nije moglo drugačije - Vašington MVP 11. kola ABA lige

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 11. kola regionalne ABA lige.

Dvejn Vašington je u pobedi Partizana protiv Krke u Ljubljani (99:92) zabeležio 48 poena, tri asistencije i dva skoka. Na terenu je proveo nešto manje od 26 minuta, a imao je indeks korisnosti 46. Sa 48 postignutih poena na jednoj utakmici Partizanov bek je postavio novi rekord ABA lige. Malo je nedostajalo da za jedno veče obori dva rekorda, pošto je sa 10 ubačenih trojki izjednačio šuterski učinak kojim su do juče mogli da se pohvale samo Josip Sesar i Temu