Nije moglo drugačije - Vašington MVP 11. kola ABA lige

RTS pre 2 sata
Košarkaš Partizana Dvejn Vašington proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 11. kola regionalne ABA lige.

Dvejn Vašington je u pobedi Partizana protiv Krke u Ljubljani (99:92) zabeležio 48 poena, tri asistencije i dva skoka. Na terenu je proveo nešto manje od 26 minuta, a imao je indeks korisnosti 46. Sa 48 postignutih poena na jednoj utakmici Partizanov bek je postavio novi rekord ABA lige. Malo je nedostajalo da za jedno veče obori dva rekorda, pošto je sa 10 ubačenih trojki izjednačio šuterski učinak kojim su do juče mogli da se pohvale samo Josip Sesar i Temu
B92 pre 29 minuta
Večernje novosti pre 2 sata
Euronews pre 2 sata
Mondo pre 2 sata
Politika pre 2 sata
B92 pre 3 sata
Nova pre 6 sati
Danas pre 4 minuta
Danas pre 34 minuta
Nova pre 4 minuta
Sport klub pre 4 minuta
Nova pre 4 minuta