Rat u Ukrajini – 1.399. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da postoji 20 tačaka mirovnog plana i da su osnovni nacrti dokumenata spremni. Ispituju se razne verzije ubistva generala Fanila Sarvarova, uključujući moguću ulogu ukrajinskih obaveštajnih službi, saopštio je Državni istražni komitet Rusije.

Ruski istražni komitet saopštio je da je načelnik Uprave za operativnu obuku ruskog Generalštaba Fanil Sarvarov poginuo u eksploziji automobila-bombe. Navodi da je jedna od verzija koje se istražuju da su bombu postavile ukrajinske obaveštajne službe. U akciji odbrambenih snaga tokom vikenda zapaljena su dva borbena aviona Su-30 i Su-27 na ruskom vojnom aerodromu u blizini Lipecka, potvrdila je Glavna obaveštajna uprava Ukrajine. Predsednik Volodimir Zelenski